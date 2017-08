Whisky mit Rum zu mischen, ist ein absolutes No-Go. Was allerdings erlaubt ist, ist die Mischung “Whisky plus Wasser“. Mehr noch: Wissenschaftler der Universität Kalmar in Schweden haben herausgefunden, dass die Verdünnung mit Wasser sogar den Geschmack hervorhebt. Schuld daran ist ein Wechselspiel zwischen dem Whiskey-Molekül Guajacol, dem Alkoholgehalt und dem Wasser. Liegt der Alkoholgehalt bei maximal 45 Prozent, kommt das Molekül an die Oberfläche. Wird es dann mit Wasser verdünnt, entfaltet sich das Molekül, und damit der typische Whiskey-Geschmack, besser.