Alles klar? Von wegen! Nur wenige Mineralwasser schneiden gut ab

Laut Mineral- und Tafelwasser-Verordnung muss die Quelle "vor Verunreinigungen geschützt" sein und ihr Wasser "von ursprünglicher Reinheit". Stiftung Warentest hat auf dieser Grundlage 30 Medium-Mineralwasser getestet.



Die Offenbarung lässt nicht lange auf sich warten: Bei vielen ist der Geschmack nicht gut, das liegt vor allem an der Kunststoffflasche. Unerwünschte Spuren aus Landwirtschaft, Industrie und Haushaltsabwasser verunreinigen die Mineralwasser, die man im Supermarkt erwerben kann. Zwar sehen die Tester darin keine Gesundheitsrisiken. Trotzdem: Unter "natürlichem Mineralwasser" versteht man eigentlich etwas anderes.

Zwei Handels- und zwei Traditionsmarken können die Prüfer von Stiftung Warentest empfehlen: Edeka Gut & Günstig und Lidl Saskia für je nur 13 Cent pro Liter. Sowie Franken Brunnen für 54 Cent und Gerolsteiner für 53 Cent je Liter. Geschmacklich gehören die beiden teureren Wasser zu den Besten. Außerdem sind sie reich an Kalzium und Magnesium. Das Qualitätsurteil "Gut" erhalten auch sieben weitere Wasser. Im Geschmack überzeugen die aber nicht.

Vorsicht vor Wasser von Netto

Im Naturalis-Wasser von Netto Marken-Discount aus der Quelle Fonte Giuzza in Italien fanden die Prüfer viel krebserregendes Chrom (VI). Das kommt von Natur im Gestein vor und kann ins Wasser übergehen. Ein weiteres Mineralwasser von Netto Marken-Discount aus einer anderen Quelle ist damit nicht belastet. Stiftung Warentest empfiehlt daher: Verbraucher müssen unbedingt auf die Quelle achten – vor allem bei den Eigenmarken der Handelsketten.

Nicht jedes Mineralwasser enthält gleich viele Mineralstoffe. Der Gehalt an Magnesium, Kalzium und Kalium ist meist bei teureren Traditionsmarken am höchsten. Auch sollte man darauf achten, für welche Personengruppe das Wasser bestimmt ist. Am strengsten ist das Wasser für Säuglinge geregelt, daran sind hohe Anforderung an Keimgehalte und kritische Stoffe geknüpft. Vier Wasser, die für Babys beworben sind, halten die Grenzwerte ein, so Stiftung Warentest.

