Warum sind Weinflaschen manchmal braun, grün, weiß?

Es gibt sie in fast allen Farben und Formen: Wein – und Bierflaschen.

Doch die meisten Bierbrauer und Winzer wählen die Farbe der Flasche aus diesen Gründen:

1. UV-Schutz

Das grüne und braune Glas schützt den Wein generell vor der schädlichen Wirkung des Lichtes und ist bei langer Lagerung besonders wichtig. Grundsätzlich gilt daher: Je dunkler eine Weinflasche ist, desto besser kann sie den Wein vor schädlichem UV-Licht schützen. Bekommt Wein zu viel Licht ab, kann er verderben. Der Geruch des Weines erinnert dann an Käse oder weist auch faulige Gerüche auf, genannt Käseln.







Ähnliches gilt für Bier: Denn unter dem Einfluss von Licht und Wärme verändern sich die auf dem Hopfen stammenden Bitterstoffe. Deswegen ist der sogenannte Lichtgeschmack bei Bier besonders gefürchtet.

2. Wiedererkennungswert

Jedes Weinanbaugebiet in Europa hat seine traditionelle Flaschenform. So können Käufer die Weine besser zuordnen. Rheinweine gibt es meistens in braunen Flaschen. Moselweine werden in grüne Flaschen abgefüllt.

Die Farbe ist dabei fast genauso wichtig wie die Form der Flasche.

Roter Bordeaux wird zum Beispiel in verschiedenen Größen verkauft. Je größer die Flasche, desto länger hält sich der Wein. Denn dann reift er langsamer und schmeckt am Ende besser.

Also, Prost!