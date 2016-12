Bald ist Weihnachten und zu einem guten Weihnachtsmenü gehört auch der richtige Wein. Philip Graf Schaffgotsch von der französischen Weinhandlung «La Cave de Bacchus» in Berlin erklärt, warum ein Wein vom Fachhändler dem eines Discounters vorzuziehen ist. Die Antwort überrascht, dachte man doch Wein aus der Handlung muss teuer sein. Schon allein wegen der großen Auswahl O-TON Philip Graf Schaffgotsch, La Cave de Bacchus «Abgesehen davon würde ich behaupten, dass Weine im Supermarkt zu teuer angeboten werden, und ich spreche hier nicht von 1,99 Euro pro Liter, aber viele Weine für fünf oder sechs Euro haben wir genau so im Sortiment und die sind in der Regel besser als die vom Discounter.» Ein guter Wein aus dem Fachhandel muss also gar nicht teuer sein, aber welcher Wein eignet sich für das Festessen? O-TON Philip Graf Schaffgotsch «Weihnachten wird natürlich immer auf die bekannten Namen, bzw. bekannten Herkünfte zurückgegriffen, wie z.B. den Chateauneuf Du Pape oder schöne Weine aus dem Burgund oder natürlich Bordeaux. Champagner darf nicht fehlen. Ich glaube zu Weihnachten sollte man ruhig einfach die Klassiker nehmen und das macht uns den Job auch oft leicht, weil wir nicht spezielle Weine empfehlen. Hier probieren sie mal einen schönen Saint-Émilion Grand Cru, wichtig ist, dass die Weine schön gereift sind. Ja zu Weihnachten muss das sein.» Wichtig bei den Rotweinen ist, dass man diese richtig temperiert trinkt. Ein schwerer Rotwein sollte nicht wärmer als 18 Grad serviert werden. Umso leichter er wird, desto kühler kann er getrunken werden. Dies gilt auch für Wein aus dem Discounter.