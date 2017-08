Veganerin bestellt Pizza im Restaurant - und bekommt eine Frechheit serviert

Immerhin war das Gericht frei von tierischen Produkten, so wie gewünscht - viel besser lässt sich der Teller vor Georgina Jarvis eigentlich nicht schönreden.



Die 19-Jährige aus der englischen Großstadt Leeds ernährt sich vegan. Ihre Überzeugung wollte sie auch im Spanien-Urlaub mit der Familie in Fuengirola nicht über Bord werfen. Eigentlich gab es dazu auch keinen Anlass: Das Restaurant, in dem Georgina Jarvis mit ihrer Schwester Gabbie saß, bot auch vegane Pizza an. Doch diese sollte Georgina nicht im Entferntesten serviert bekommen, wie die britische "Daily Mail" berichtet.

Wie sich herausgestellt hat, ist in dem Rezept für den Teig auch Ei enthalten gewesen - die Pizza damit nicht vegan. Also habe der Chefkoch für eine Alternative gesorgt: eine Platte mit geviertelten Tomaten und Zwiebeln. Schwester Gabbie hielt den unfassbaren Moment fest und postete ein Foto auf Twitter. "Das Restaurant behauptete, dass sie auch für Veganer servieren. Das ist das großartige vegane Gericht meiner Schwester.", spottete sie in der Bildunterschrift. Später fügte sie noch hinzu, dass das Essen acht britische Pfund (rund neun Euro) gekostet habe.

Happy End mit veganer Pizza

Der vegane Food-Fail verbreitete sich binnen kürzester Zeit wie ein Lauffeuer auf Twitter, generierte laut "Daily Mail" über 15.000 Re-Tweets und über 59.000 "Gefällt mir"-Angaben - vermutlich hat Schwester Gabbie Jarvis aufgrund des großen Ansturms auf ihren Twitter-Account das Profil mittlerweile gelöscht.

Was bleibt, ist die Enttäuschung über das ernüchternde Essen. "Das Essen war enttäuschend im Vergleich zu den Optionen in England", sagt Georgina Jarvis der " Daily Mail". "Der gepostete Tweet mag es vielleicht unmöglich erscheinen lassen, sich vegan zu ernähren", so die 19-Jährige. "Aber normalerweise habe ich kein Problem in Restaurants etwas zu Essen zu finden, sondern sogar eine große Auswahl."



Immerhin: Zum Beweis habe Schwester Gabbie später ein weiteres Bild aus dem Spanien-Urlaub getwittert - dieses Mal aus einem anderen Restaurant, aber mit einer veganen Pizza. Und zufriedenen Schwester.