Man findest sie in fast jeder Küche: Die Mikrowelle. Das praktische Gerät erhitzt nahezu alle Speisen und Getränke in wenigen Minuten. Doch warum dreht sich dabei immer der Teller? Die Strahlung der Mikrowelle versetzt die im Essen enthaltenen Wassermoleküle in Bewegung. Diese Bewegung führt zu Reibung und Reibung erzeugt Hitze. Trotzdem erhitzen sich viele Speisen nicht gleichmäßig. Das Problem: Die Strahlung verteilt sich nicht gleichmäßig im Gehäuse. Die Lösung: Der Drehteller. Die Drehung des Tellers gleicht die ungleichmäßig verteilte Strahlung innerhalb des Gehäuses aus. Und sorgt so dafür, dass sich das Essen gleichmäßiger erhitzt.