Warum in diesem Winter so viele Menschen am Norovirus erkranken

Das Norovirus breitet sich in diesem Winter besonders stark aus: In den ersten vier Wochen 2017 wurden laut Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt rund 13.700 Erkrankungen in Deutschland registriert, in der Woche vor Weihnachten 2016 waren es 5289 Fälle. Das sind knapp doppelt so viele Fälle wie im Vorjahreszeitraum - und es werden laut RKI längst nicht alle gemeldet.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass dieser Erreger in manchen Jahren stärker auftrete als in anderen, sagte Susanne Glasmacher vom RKI bereits Anfang 2017. "Wir kennen das Phänomen, dass die Werte alle paar Jahre erhöht sind." Auch im Winter 2009/2010 wurden pro Woche oft mehr als 5000 Erkrankungen gemeldet - aber erst im Januar und Februar. Doch was sorgt aktuell für den hohen Krankheitsstand?

Norovirus: Neuer Virustyp "versteckt" sich vor dem Immunsystem

In diesem Winter infizieren sich laut RKI wohl auch deshalb mehr Menschen, weil eine neue Virusvariante umgehe. "Das bedeutet jedoch nicht, dass das Virus gefährlicher ist oder die Krankheit schwerer verläuft als sonst. Es kann sich nur besser vor dem Immunsystem verbergen, so dass mehr Leute erkranken", sagte Glasmacher.



Eine Norovirus-Erkrankung beginnt mit typischen Symptomen: plötzlich einsetzendem Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Hinzu kommen oft Bauch- und Muskelschmerzen. Der Erreger führt zu starkem Flüssigkeitsverlust und ist deshalb vor allem für Kleinkinder, alte Menschen und geschwächte Personen gefährlich. Das hochansteckende Virus verbreitet sich vor allem in Einrichtungen wie Kindergärten und Altersheimen schnell. Nach etwa ein bis zwei Tagen klingen die Beschwerden ab. Erkrankte sind aber oft noch länger ansteckend - bis zu zwei Tage nach Besserung der Symptome.