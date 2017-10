Aldi Nord ruft wegen Salmonellengefahr erneut Salami zurück

In der bei Aldi Nord verkauften Salami Piccolini wurden Salmonellen entdeckt. Das teilte der Hersteller, die Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG am Montag mit. Das Produkt wird daher zurückgerufen.

Die Salmonellen seien in einer der 100-Gramm-Packungen der Sorte "Mediterran" mit der Chargennummer HKS170671 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.11.2017 gefunden worden. Vom Verzehr der Salami wird dringend abgeraten. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Handel genommen. Kunden, die das Produkt bereits gekauft haben, können es in Aldi-Nord-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.



Rückruf in diversen Bundesländern

Der Hersteller lieferte die Salami in die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW und Schleswig-Holstein. Es ist nicht der erste Rückruf bei diesem Produkt: Bereits Anfang des Monats musste die Salami Piccolini aus dem Verkauf genommen werden.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber.