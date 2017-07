Diese Frau will die breiteste Hüfte der Welt haben

Diese Hüfte hat einen Umfang von 241 Zentimetern. Gesund ist das nicht.

Aber Bobbi-Jo Westley aus York im US-Bundesstaat Pennsylvania hat ein zweifelhaftes Ziel: Sie will die breiteste Hüfte der Welt haben.

Die 43-Jährige präsentiert ihr Rekordvorhaben offensiv in den sozialen Medien – und hat dort zahlreiche Fans.

Doch im Alltag führt ihr Übergewicht zwangsläufig zu Problemen.

"Es ist schwer große Hüften zu haben. Wenn ich die Treppen benutze, muss ich mich seitwärts drehen. Ich kann auf keinem Stuhl mit Armlehnen sitzen. Als ich das letzte Mal beim Arzt war, wog ich 245 Kilogramm – bei einer Körpergröße von 1,57 Meter."

Laut Westley ist eine Schilddrüsenerkrankung für ihr hohes Gewicht verantwortlich.

"Leute sehen mich an und sagen: sie ist dick – sie muss eine Menge essen. Nein, um ehrlich zu sein, esse ich nicht viel – es ist krankheitsbedingt. Manchmal esse ich kein Frühstück, ich esse nicht zu Mittag – hin und wieder nasche ich etwas, ich esse nur eine Mahlzeit."

Das geht sogar so weit, dass sich Westleys Ernährungsberaterin Nadia Sharifi große Sorgen um die 43-Jährige macht.

"Sie isst zu wenig – und wenn sie etwas isst, dann ist es ungesund. Ihre Behauptung, dass sie die größten Hüften der Welt haben will, ist ein Schutzmechanismus. Sie müssen verstehen, dass sie viele Dinge in ihrem Leben nicht kontrollieren kann – was sie jedoch kontrollieren kann, ist, wie groß ihre Hüften werden. Sie ist eine tickende Zeitbombe – es geht an diesem Punkt um Leben und Tod."





"Ich verstehe, dass ich mich mit dem Rekordversuch in Gefahr bringe. Ich möchte für irgendetwas bekannt sein – und wenn das bedeutet die größten Hüften der Welt zu haben – dann will ich das."