Fast jeder Mensch ist an bestimmten Stellen kitzelig. Die Reaktionen reichen von lautem Lachen bis zu schreckhaftem Zusammenzucken. Doch selber kann man diese Reaktion nicht hervorrufen. Warum ist das so? Bei einer Fremdberührung ist man kitzelig, da der Reiz eine Überraschung darstellt. Die genaue Stelle, das Timing und die Intensität der Berührung sind nicht vorhersehbar. Wenn man sich jedoch selbst kitzelt, weiß das Gehirn bereits, was den Körper erwartet. Zeitpunkt, Intensität und Position der eigenen Berührung werden errechnet und an das zentrale Nervensystem weitergegeben. Die Nervensignale an der betroffenen Stelle werden so vorab gedämpft - und der Kitzel-Reiz erheblich reduziert.