Sie kaufte Partydrogen für 8 Euro - und starb noch in derselben Nacht

Die Mathematikstudentein Joana Burns hatte es endlich geschafft: Stolz posierte sie mit ihrem Abschlusszeugnis der Sheffield Hallam University vor der Kamera. Mit dem Abschluss in der Tasche wollte sie feiern gehen. Nach den Wochen der anstrengenden Lernerei und des Paukens wollte sie es mit ihren Freunden so richtig krachen lassen. Den nächsten Tag erlebte sie nicht mehr.

Denn Joana und ihre Freunde kauften für nur sieben Pfund (rund acht Euro) Ecstasy in einem Club. In den frühen Morgenstunden brach die Studenten gegen 05.30 Uhr zusammen und verstarb. Die Kommilitonen, die mit ihr unterwegs waren, berichteten der Polizei, dass Joana keine Drogenkonsumentin gewesen sei. "Es sollte zum Uniabschluss nur eine einmalige Sache sein", zitiert die "Daily Mail" einen ihrer Freunde. Ein anderer berichtet: "Zum Ende des Semesters freuten wir uns alle auf die Partys."

Gefährliche Droge Ecstasy

Offenbar hatte sich die Studenten schon zwei Wochen zuvor über Drogen unterhalten - dabei kam heraus, dass einige Drogen wie Marihuana oder Ecstasy nehmen würden. "Einige meiner Freunde wollte an dem Abend Ecstasy nehmen", berichtet ein Bekannter der Toten. Das taten die Studenten auch. Ein anderer Student der Universität, der ebenfalls Ecstasy in dem Club gekauft hatte, liegt seit der Nacht in einem Krankenhaus. Sein Zustand sei stabil, so die "Daily Mail". Die Polizei hatte in dem Club noch am selben Abend eine größere Menge Drogen beschlagnahmt. Inzwischen kam es auch zu Verhaftungen in dem Zusammenhang.

Spenden sollen für Drogenprävention ausgegeben werden

Für Joana und ihre Angehörigen mag dies nur ein schwacher Trost sein. "Ich werde dich immer lieben und du wirst immer in meinem Herzen sein", sagt Joanas Freund Lewis Birch. Joanas Familie und Freunde wollen nun über die gefahren der Droge aufklären und sammeln Spenden. Lewis sagte, dass man versuchen wolle, die Studenten über die Gefahren von Drogen besser aufzuklären. Bislang wurden rund 1200 Pfund via JustGiving gespendet. "Joana war eine wundervolle junge Frau, auf die eine Zukunft wartete. Nicht nur ihre Familie und ihre Freunde vermissen sie, sondern jeder, der sie kannte", heißt es auf der Seite, die die Spenden im Namen Joanas einsammelt.