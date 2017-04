"Ihr Herz war gebrochen": Frau (91) stirbt vier Minuten nach ihrem Mann (93)

Der Engländer Wilf Russell hat ein stolzes Alter erreicht. Er starb vergangenen Mittwoch in einem Pflegeheim in der Nähe von Leicester – mit 93 Jahren. Seine 91-jährige Frau Vera war zu diesem Zeitpunkt rund fünf Kilometer von ihrem Ehemann entfernt. Sie war in einem örtlichen Krankenhaus untergebracht. Und auch sie tat an diesem Tag ihren letzten Atemzug – vier Minuten nach ihrem geliebten Gatten.

Wilf Russell hatte ein Jahr zuvor die Diagnose Demenz erhalten. Seine Familie beschloss daraufhin, ihn in einem Pflegeheim unterzubringen. "Meine Oma hat ihn neulich besucht und er hat sie überhaupt nicht erkannt. Ihre Gesundheit hat sich von diesem Tag an verschlechtert", wird Enkelin Stephanie Welch von der Tageszeitung "Leicester Mercury" zitiert. "Ich habe sie am Sonntag im Krankenhaus besucht, sie öffnete ihre Augen und fragte mich, wo Wilf sei. Ihre letzten Worte zu mir waren: 'Wir sind ein gutes Paar, nicht wahr?'"

"Sie hat auf ihn gewartet. Ihr Herz war gebrochen."

Welch ist sich sicher, dass ihre Großmutter gespürt hat, dass ihr Mann seinen letzten Atemzug getan hatte. Niemand hatte der 91-Jährigen allerdings von Wilfs Tod berichtet. "Ich glaube, sie hat auf ihn gewartet. Ihr Herz war gebrochen", sagt Stephanie Welch.

Wilf und Vera hatten sich als Teenager kennengelernt. Sie war 16, er 18. Wilf diente als Soldat für die "Royal Air Force" während des zweiten Weltkriegs. Nach seiner Rückkehr heiratete das Paar und bekam Kinder. "Sie hatten so viel gemeinsam und haben während ihrer Ehe nie eine Nacht ohne einander verbricht - bis zu dem Zeitpunkt, als Wilf in das Pflegeheim kam. Sie waren echte Familienmenschen und haben uns sehr geliebt."

Vera und Wilf hinterlassen zwei Söhne, fünf Enkel, sieben Ur-Enkel und zwei Ur-Ur-Enkel. Die Angehörigen planen nun eine Beerdigung für die beiden. Sie sollen so beigesetzt werden, wie sie ihr Leben verbracht haben: gemeinsam.