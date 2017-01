Mit einem Müsli in den Tag starten, mittags ein Salat und zum Abendessen ein Brot mit Margarine und Käse? Das hört sich nach einer ausgewogenen Ernährung an. Doch viele vermeintlich gesunde Lebensmittel sind in Wahrheit versteckte Dickmacher, sie enthalten zu viel Fett, Zucker oder auch Salz.



Das beste Beispiel: Salatdressing. Eine fetthaltige Soße macht aus jedem Salat im Handumdrehen eine Kalorienbombe. Eine Flasche Sylter Soße (250 Milliliter) bringt es auf stolze 750 Kilokalorien, eine vergleichbare Menge French Dressing sogar schon auf 1100 Kilokalorien. Mehr schafft da nur noch Mayonnaise (1700 Kilokalorien).

Wo lauern versteckte Kalorien, wo verstecktes Fett? Eine Übersicht gibt unsere Fotostrecke.