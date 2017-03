Diät-Check: viel schlafen und abnehmen - funktioniert "Schlank im Schlaf" so einfach? Erfunden von Ernährungswissenschaftler Dr. Detlef Pape. Und so funktioniert es: Ein sehr strenger Ernährungsplan soll weiterhelfen. Am Morgen wird mit einem kohlenhydratreichen Frühstück gestartet. Es sind bis zu drei Brötchen erlaubt. Eiweiße wie Milch, Joghurt und Co. sind untersagt. Fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten sind einzuhalten. Zum Mittag gibt es Mischkost. Am Abend sollen dann keine Kohlenhydrate verzehrt werden. Dafür proteinreiches Essen wie Fleisch oder Fisch, zusätzlich Gemüse. Die Diät soll wirken, da der Körper im Schlaf das Hormon HGH ausschüttet.