Eigentlich wissen wir es natürlich längst: Weingummis werden aus Gelatine hergestellt, Gelatine ist ein Abfallprodukt vom Schwein. Muslime verzichten aus diesem Grund auf die Süßigkeit – und tun gut daran: Spätestens das Video des belgischen Fernsehsenders Eén, der in Flandern sitzt und seine Filme auf Niederländisch ausstrahlt, dürfte auch so manchem Andersgläubigen den Appetit verderben.

Mit seinem den Produktionsprozess von Weingummi rückwärts aufrollenden Film drückt Eén dem Zuschauer ganz schön auf den Magen. Während in der regulären Ausstrahlung am Ende ein bunter Drops zu sehen gewesen wäre, dessen Herkunft der Betrachter womöglich schon wieder halbwegs verdrängt hätte, bleibt in dieser Abspielvariante am Ende der Ursprung: das Schwein. Niedlich grunzt in die Kamera, was kurz zuvor blutend am Haken hing.

Längst Produkte ohne Gelatine erhältlich



Sollte der Appetit auf Bonbons und Weingummi dennoch anhalten, gibt es eine Lösung, die sich gut mit dem eigenen Gewissen – und der persönlichen Ekelgrenze – vereinbaren lässt: Längst sind, auch bei den großen deutschen Herstellern, Produkte ohne Gelatine erhältlich, rein vegetarisch. Selbst vegane Süßis werden angeboten, die sogar ohne die Verwendung von Bienenwachs auskommen.

Da hat das mit dem Abnehmen ja vielleicht auch noch Zeit bis zum kommenden Sommer.