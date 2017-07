Bis zu 29 Gramm pro Mahlzeit: Wer diese Lebensmittel isst, nascht Zucker

Zu Mittag gibt es einen Salat mit Dressing, ein Glas Wasser mit Apfelgeschmack und zwei Scheiben Weißbrot. Was zunächst nach einer gesunden Mahlzeit klingt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als zuckrige Angelegenheit: Bis zu 29 Gramm Zucker stecken allein in diesen drei Lebensmitteln. Satt hält das aber nicht für den Rest des Tages. Meist folgen noch ein Cappuccino, ein Stück Kuchen am Nachmittag oder eine Pizza zum Abendessen. Letztere bringt es immerhin auf zehn Gramm Zucker pro Stück und zahlt ebenso auf das Zucker-Konto ein.

Zehn Gramm Zucker pro Pizza? Das mag zunächst nicht nach viel klingen. Problematisch wird es allerdings, wenn sich über den Tag große Mengen Zucker aufsummieren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät, am Tag nicht mehr als 25 Gramm zugesetzten Zucker aufzunehmen. Das entspricht etwa sechs Teelöffeln am Tag. Als besonders kritisch gilt dabei der Zucker, der Lebensmitteln und Getränken zugesetzt wird oder der in Honig, Sirup und Fruchtsäften. Die empfohlene Höchstmenge ist in der Beispielrechnung schon mit einer einzigen Mahlzeit überschritten.

100 Gramm Krautsalat - zwölf Gramm Zucker

Rückschlüsse über den Zuckergehalt in Lebensmitteln gibt die Nährwerttabelle, die seit Dezember 2016 verpflichtend auf vorverpackte Lebensmittel gedruckt werden muss. Mithilfe der Angaben lässt sich der Gesamtzuckergehalt der Speisen pro 100 Gramm erkennen. Auch Portionsgrößen sind angegeben.



Verbraucherschützern geht das aber nicht weit genug: Sie fordern eine Ampelkennzeichnung und argumentieren, dass sich mit dieser leichter erkennen lasse, wie hoch der Gehalt an Zucker, Salz oder Fett im Lebensmittel ist. Außerdem bemängeln sie, dass die Portionsgrößen oft unrealistisch klein gerechnet seien: "Regelmäßig erscheint so noch die größte Zuckerbombe wie eine ausgewogene Zwischenmahlzeit", kritisiert etwa Foodwatch.

Dem Verbraucher bleibt somit nur: genau hinsehen und kritisch nachrechnen. Esse ich wirklich nur 100 Gramm Krautsalat oder doch gleich den gesamten Inhalt der Packung (200 Gramm)? Ratsam ist allemal ersteres - es macht immerhin einen Unterschied von zwölf Gramm Zucker aus.