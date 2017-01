Joghurtdeckel ablecken schadet dem Hirn! Das stimmt nicht: Immer wieder wird behauptet, das Aluminium von Joghurtdeckeln sei gefährlich. Wahr ist: Sie bestehen teilweise aus dem Leichtmetall. Und wahr ist auch, dass eine „erhöhte, langfristige Aufnahme“ von Aluminium zu brüchigen Knochen und Hirnschädigungen führen kann, so das Bundesinstitut für Risikobewertung. Zu hohe Aluminiumwerte wurden in Laugengebäck, Säuglingsnahrung und Fruchtsäften gemessen. Joghurtdeckel aber sind innen beschichtet und das Aluminium somit versiegelt. Ebenso wie Getränkedosen zum Beispiel und damit unbedenklich. Aufpassen sollte man trotzdem, dass man sich an den scharfen Kanten nicht in die Zunge schneidet.