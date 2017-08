Sieben Tipps gegen Käsefüße

Käsefüße müffeln – und können sogar einen handfesten Streit auslösen. Für Schlagzeilen sorgte vor einigen Tagen ein Zwischenfall in einem ICE nach Berlin. Dort hatte ein älterer Herr seine Schuhe ausgezogen und sie auf den Nebenplatz eines Sitznachbarn gelegt. Als sich dieser über den Geruch beschwerte, wurde der ältere Herr ausfallend und kassierte dafür eine Backpfeife. Die Fahrt endete mit einem Rauswurf für die beiden Streithähne – und jeweils einer Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Fußgeruch ist vor allem im Sommer ein Problem

Käsefüße entstehen, wenn die Füße schwitzen. Frischer Schweiß ist zunächst noch geruchsneutral. "Der Geruch entsteht, wenn Bakterien auf der Haut durch Spaltung von organischen Substanzen den Schweiß zersetzen", erklärt Chalid Assaf, Direktor der Dermatologischen Klinik an der Helios Klinik in Krefeld. "Dabei entsteht Buttersäure, die für den typischen Schweißgeruch sorgt."

Müffelnde Füße seien vor allem im Sommer ein Problem – denn dann "kommen die Füße verstärkt ins Schwitzen". Bis zu 360 Schweißdrüsen sitzen auf einem Quadratzentimeter Haut und sondern bei Anstrengung oder Wärme Schweiß ab. Dieser erfüllt eine wichtige Funktion, er kühlt den Körper und schützt so vor Überhitzung.

Schwitzen ist also eine normale Funktion des Körpers und nur in Ausnahmefällen krankhaft. Einige Menschen leiden jedoch unter einer sogenannten Hyperhidrose, sie schwitzen also ungewöhnlich viel. Generell ist es sinnvoll, immer dann einen Arzt aufzusuchen, wenn das Schwitzen oder die damit einhergehende Geruchsbildung die Lebensqualität einschränkt oder plötzlich aufgetreten ist. "Auch Risse in der Haut oder Juckreiz sollten von einem Arzt abgeklärt werden", erklärt Chalid Assaf. Unter Umständen liege dann ein Pilzbefall oder eine Allergie vor.

In der Fotostrecke geben wir Ihnen sieben Tipps, wie sich übelriechende Füße vermeiden lassen.