Das ist erwiesenermaßen falsch. Eine Erkältung wird durch Viren ausgelöst – und die lassen sich von Schal, Wollmütze und Co. nicht abschrecken. Richtig dagegen ist, dass Menschen in der kalten Jahreszeit vermehrt an Erkältungen erkranken. Das liegt aber eher an der trockenen Heizungsluft, die die Schleimhäute angreift und so durchgängiger für Krankheitserreger macht.