Krebspatientin tanzt fröhlich gegen Krankheit an - und hat eine wichtige Botschaft

Die 10-jährige Darly Leviante tanzt fröhlich auf ihrem Bett im chilenischen Puerto Montt Krankenhaus. Ein Video, das zu einem viralen Online-Hit wurde und den Krankenhaus-Clowns zu verdanken ist. Denn die junge Krebspatientin, die durch die Chemo-Therapie all ihre Haare verlor, hat ansonsten nicht allzu viel zu lachen. Bei ihr wurde nämlich ein sehr aggressiver Gehirntumor diagnostiziert. Aber dennoch will sie ihre Lebenslust nicht verlieren. Und wendet sich mit ihren Worten auch an Menschen in ähnlichen Situationen: "Ich möchte eine Botschaft an andere Kinder aussenden, die krank sind, damit sie weiterkämpfen. Das Leben ist noch nicht vorbei. Macht weiter mit der Kraft, die ihr habt. Lasst euch nicht runterziehen. Und macht auch anderen kranken Kindern Mut." Ein Mitglied der Krankenhausclowns, erklärt den Hintergrund ihrer Aktionen: "Ziel der Lachtherapie ist es, die Krankenhausatmosphäre vergessen zu machen. Man muss die Situation der Kinder verstehen, die hier behandelt werden. Die Spritzen, die Untersuchungen. Obwohl die Ärzte immer sehr nett sind, ist es wie eine Aggression." Noch ist das zehnjährige Mädchen nicht geheilt. Und die Therapie ist teuer. Daher hofft die Familie nun auch auf Aufmerksamkeit und Spenden. Und der Film wurde im Internet immerhin schon von über fünf Millionen Menschen angeklickt.