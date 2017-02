Hilft Vitamin C-Pulver bei Erkältungen?

Beutel aufreißen, mit heißem Wasser übergießen, umrühren und fertig: Gegen die ersten Anzeichen einer Erkältung oder Grippe trinken viele Menschen eine heiße Zitrone. Sie gibt es als Vitamin C-Pulver mit Zitronengeschmack in Supermärkten und Drogerien. Die Hersteller der Pulver werben oft mit vollmundigen Versprechen: So sollen die Mittel zu einer "Stärkung der Abwehrkräfte" beitragen oder die Abwehrkräfte gar "mobilisieren". Was ist an diesen Behauptungen dran? Das Verbrauchermagazin "NDR Markt" hat den Check gemacht und mit Verbraucherschützern und einem Mediziner gesprochen.

Welche Vitamin C-Pulver wurden getestet?

"NDR Markt" hat insgesamt fünf Mittel bewertet, darunter die Pulver von Cevitt, Tetesept, Fitne und den Drogerien Rossmann und dm. Am günstigsten waren die Mittel aus der Drogerie, sie kosteten lediglich acht Cent pro Tasse. Am teuersten war das Bio-Produkt von Fitne, das mit 85 Cent pro Portion zu Buche schlug. Zum Vergleich: Eine handelsübliche Zitrone kostet 60 Cent.

Nicht nur beim Preis, auch beim Vitamin C-Gehalt unterschieden sich die Produkte deutlich. Die Bandbreite reichte von 80 bis 300 Milligramm Vitamin C.

Was steckt in den Mitteln?

Kaum Zitrone, dafür viel Zucker oder Süßungsstoffe. Im Schnitt enthielten die Pulver lediglich zwei bis drei Prozent Zitronenpulver aus Konzentrat. Das entspricht laut "NDR Markt" gerade einmal einem Teelöffel Saft. Positiv fällt das Bio-Produkt von Fitne auf, das auf immerhin 49 Prozent Zitronensaftkonzentrat kommt. Dafür schnitt das Mittel beim Geschmackstest als einziges Produkt schlecht ab.

Brauchen wir überhaupt so viel Vitamin C in zugesetzter Form?

Vitamin C-Präparate sind nur für Menschen mit Mangelerscheinungen sinnvoll. "Und die hat so gut wie niemand in Deutschland", stellt "NDR Markt" klar. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) weist seit längerem darauf hin, dass Deutschland kein Vitaminmangelland ist. Wer sich ausgewogen ernährt, ist mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt.

Sind die Präparate dann überhaupt sinnvoll?

" NDR Markt" hat mit einem Facharzt für Innere Medizin gesprochen. Sein Fazit: Menschen, die Vitamin C-Präparate einnehmen, bekommen genauso oft eine Erkältung wie Menschen, die das nicht tun. Seiner Meinung nach sind die Mittel nicht sinnvoll - weder zur Vorbeugung, noch zur Behandlung bei einer Erkältung.

Und was ist von Werbeversprechen wie "mobilisiert die Abwehrkräfte" zu halten?

Rechtlich gesehen bewegen sich die Hersteller mit solchen Äußerungen in einem Graubereich. In der sogenannten Health-Claims-Verordnung der EU ist geregelt, mit welchen Gesundheitsversprechen geworben werden darf. Für Vitamin C ist folgender Werbespruch erlaubt: "Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei." Das kann das Mittel leisten - mehr aber auch nicht.

Fazit

Vitamin C-Pulver mit Zitronengeschmack sind laut "NDR Markt" nicht empfehlenswert: Ihr Nutzen ist nicht belegt, außerdem enthalten sie kritische Inhaltsstoffe wie Zucker und Süßungsmittel. Bei einer Erkältung sei es sinnvoller, viel Wasser und Tee zu trinken und seinem Körper Ruhe zu gönnen.

Den vollständigen Beitrag können Sie hier nachsehen.

