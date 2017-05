Das ging nach hinten los. Dove wirbt schon viele Jahre mit Frauen, in allen Formen, Größen und Kurven für 'wahre Schönheit'. Für einen aktuellen Werbespot hat der Kosmetik-Hersteller auf Frauen verzichtet, und präsentiert stattdessen sieben verschiedene Flaschenformen. Diese sollen alle an die unterschiedlichen Formen von Frauen erinnern. Jede Frau soll und kann sich damit nun das zu ihrem Körper passende Duschbad kaufen. Doch so richtige Begeisterung will bei der Netzgemeinschaft nicht aufkommen. Viele beschweren sich, dass sie beim Duschen nicht an ihre Körperform erinnert werden wollen.

Wahre Schönheit scheinen diese Dove-Flaschen also nicht zu vermitteln. Vielleicht es sollte Dove mit dieser Kampagne mal beim männlichen Publikum versuchen. So ein Duschbad mit Bierbauch wäre doch ein Versuch wert, oder?