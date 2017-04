Baby wiegt 17 Kilo - Arzt steht vor einem Rätsel

Ist das dickste Baby der Welt?

In Punjab im Norden Indiens lebt Chahat Kumar. Mit acht Monaten wiegt das kleine Mädchen 17 Kilo. Dieses Gewicht haben normalerweise Vierjährige.

Chahats Eltern wissen sich nicht, woran das liegt. "Als Chahat geboren wurde, war sie ganz normal. Dann sahen wir, wie ihr Gewicht langsam zunahm", sagt ihr Vater, Suraj Kumar, 23, der "Daily Mail". "Jeden Tag wird es mehr."

"Sie isst nicht wie ein normales Kind", sagt ihre Mutter Reena, 21. "Sie isst die ganze Zeit. Wenn wir ihr nicht die ganze Zeit etwas zu essen geben, fängt sie an zu weinen."

Woher der Appetit des Kindes kommt, stellt auch den Arzt der Familie vor ein Rätsel. Chahat hat besonders dicke Haut. Deswegen ist es besonders schwer, eine Blutprobe für eine Analyse zu nehmen.

"Es ist nicht unsere Schuld", sagt die Mutter. Die Eltern sehen es als göttlichen Willen, dass ihr Kind so dick ist.

Eigentlich müssten Ärzte im Krankenhaus von Amritsar das kleine Mädchen untersuchen. Doch dafür fehlt der Familie das Geld.

Wegen ihres Gewichts hat Chahat schon Probleme beim Atmen und beim Schlafen. Und auch ihre Eltern können sie kaum noch heben. Dabei hat Reena Kumar ganz einfache Wünsche für ihr Kind: "Wir wollen, dass Chahat spielen kann wie ganz normale Kinder. Wir wollen nicht, dass sie in der Zukunft Schwierigkeiten bekommt. Wir wollen eine gute Zukunft für sie."