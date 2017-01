Gwyneth Paltrow empfiehlt Jade-Eier für die Vagina - und entsetzt Gynäkologin

Noch vor einigen Jahren sorgte US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow mit ihren Filmrollen für Schlagzeilen. Doch mittlerweile scheint die 44-Jährige eine neue Berufung gefunden zu haben: die Wellness- und Gesundheitsbranche. Auf ihrem Online-Shop "Goop" vermarktet Paltrow so ziemlich alles, was vermeintlich schöner, schlanker und gesünder macht. Allerhand Detox-Cremes und Tinkturen zählen dazu, giftstofffreie Schminke und ein Pulver, das sich "Brain Dust" nennt. Dabei handelt es sich um ein Nahrungspulver, das beim Konsumenten für einen "mächtigen kosmischen Flow" sorgen soll. Kostenpunkt: 30 US-Dollar.

Gwyneth Paltrow: obskure Gesundheitstipps am Fließband

Paltrows Mittelchen und Tinkturen haben ihr bereits in der Vergangenheit immer wieder Negativ-Schlagzeilen beschert. So auch ihre Empfehlung für ein Vaginal-Dampfbad. Dafür sitzt Frau etwa 45 Minuten über einem Topf mit heißem Wasser und Kräutern. Die Dampf-Behandlung solle den Uterus reinigen, schwärmt Paltrow. Wie genau das funktionieren soll und was es da überhaupt zu reinigen gibt, ist unklar.

Nun allerdings schwört Paltrow auf eine neue Methode, welche die Vagina "in optimaler Gesundheit" halten soll: eierförmige Jade-Steine zu einem Stückpreis von 66 US-Dollar. Das neue vermeintliche Wundermittel ist in etwa golfballgroß und soll in die Vagina eingeführt werden. Dort verstaut, kann es laut Paltrow Tag und Nacht getragen werden. Die gesundheitlichen Effekte klingen verheißungsvoll: Das Jade-Ei soll unter anderem "den Orgasmus verbessern, den Zyklus regulieren und weibliche Energie verstärken", heißt es auf der Seite des Online-Shops "Goop".

Jade-Eier für die Vagina: sinnlos und gefährlich

Eine Gynäkologin warnt allerdings eindringlich vor dem Gebrauch der Jade-Eier. Auf ihrem Blog schreibt die US-amerikanische Frauenärztin Jen Gunter, die Eier seien "der größte Haufen Müll", den sie seit Empfehlung des Vaginal-Dampfbades auf der Homepage gelesen habe. Die Zeitung "Washington Post" hatte zuerst über den Beitrag der Ärztin berichtet.

"Zu behaupten, sie (die Eier) könnten den Hormonhaushalt regulieren, ist biologisch schlicht unmöglich", schreibt Gunter. "Und was ist weibliche Energie? Ich bin Gynäkologin und weiß nicht, was das ist? Wie testet man das überhaupt?"

Nach Auffassung der Ärztin sind die Eier nicht nur sinnlos, sondern auch potenziell gefährlich: So sei die Muskulatur des Beckenbodens überhaupt nicht dafür ausgelegt, längere Zeit belastet zu werden, was zu Verspannungen und Schmerzen führen kann. Hinzu kommen hygienische Bedenken, wenn die Eier für mehrere Stunden im Körper verweilen: "Jade ist ein poröses Material, auf dem sich Bakterien ansammeln können. In der Folge könnte das Ei zu einem Krankheitsüberträger werden." Mögliche Folgen laut Gunter: bakterielle Infektionen der Vagina oder sogar ein toxisches Schocksydnrom.

Richtig sei hingehen der Hinweis auf der Website, vor dem Gebrauch der Eier einen Arzt zu Rate zu ziehen. "Also lasst euch einen Gratis-Ratschlag mit auf den Weg geben", schreibt Gynäkologin Jen Gunter, "benutzt keine Jade-Eier für eure Vagina."