Es sind alte Bekannte oder neue Feinde: In diesem Jahr haben sich Ärzte mit einer Vielzahl verschiedener Krankheiten auseinandersetzen müssen. Besonders auffällig dabei: Vor allem bereits totgesagte Krankheiten sind wieder auf dem Vormarsch, etwa Syphilis und Tuberkulose. Die Erkrankungszahlen liegen zwar auf einem niedrigen Niveau, doch in einigen Fällen ist die Behandlung aufgrund resistenter Erreger erschwert.

Dazu passt auch eine Meldung aus dem Mai dieses Jahres. Forscher konnten erstmals ein sogenanntes "Superbakterium" in den USA nachweisen. Es besitzt das Resistenz-Gen Mcr-1 und ist gegen alle gängigen Antibiotika resistent. Bereits seit Jahren warnen Forscher vor dem sogenannten postantibiotischen Zeitalter, in dem viele Krankheiten aufgrund von Resistenzen nicht mehr geheilt werden können. Ärzte mahnen daher, mit Antibiotika sorgsam umzugehen und ihren Einsatz vor allem in der Massentierhaltung stark einzuschränken.

Mit welchen Herausforderungen hatten Mediziner in diesem Jahr noch zu kämpfen? Und welche Krankheiten könnten auch in Zukunft vermehrt auftreten? Eine Übersicht bietet unser Jahresrückblick 2016.