Sieben Lebensmittel, die schneller verderben als Sie denken

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) schlägt Alarm: Immer mehr Menschen in Deutschland stecken sich mit Durchfallerkrankungen an, die durch Lebensmittel ausgelöst werden. Besonders kritisch sei die Zunahme der Infektionen mit Campylobacter-Bakterien. Sie stecken meist in Geflügelfleisch. Als möglichen Grund nannte das BfR unzureichendes Wissen über den Umgang mit Lebensmitteln. "Wir müssen uns mehr um die Küchenhygiene kümmern", erklärte BfR-Präsident Andreas Hensel gegenüber der Funke-Mediengruppe.

Dass unzureichend gegartes Fleisch, rohe Eier und und Fisch Lebensmittelinfektionen auslösen können, ist den meisten Menschen bekannt. Doch auch andere Lebensmittel bergen ein erhöhtes Keim-Risiko. Wir verraten, bei welchen Produkten Vorsicht angebracht ist.