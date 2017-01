Die neue Jeans sitzt super, und abends wartet die Essensverabredung: Da ist die Versuchung groß, das neue Stück einfach anzuziehen, auch wenn das schlechte Gewissen plagt. Neue Kleidung müsse vor dem ersten Tragen grundsätzlich gewaschen werden - so lautet die gängige These. Doch stimmt sie überhaupt?

Fakt ist: In der Textilindustrie kommen chemische Substanzen zum Einsatz, darunter Farb- und sogenannte Hilfsstoffe. In neuer Kleidung können Rückstände dieser Substanzen vorhanden sein. Durch den engen Kontakt mit Jeans und Shirts können die Stoffe über die Haut in den Körper gelangen. Im schlimmsten Fall droht dann eine allergische Reaktion: Die Haut juckt, und es bilden sich Pusteln.

Der Grund dafür: eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Es bildet Abwehrstoffe gegen Substanzen, die eigentlich harmlos sind. Die Auslöser können Tierhaare oder Pollen sein, aber auch bestimmte chemische Stoffe aus unserer Kleidung.

Tipps zum Umgang mit neu gekaufter Kleidung

Damit das nicht passiert, gibt die Verbraucherzentrale Tipps zum richtigen Umgang mit neu gekaufter Kleidung. Dazu zählt: