Klopapier auf die Brille? Das sollten Sie lieber lassen...

Wer Bakterien fürchtet, für den ist dieser Ort der blanke Horror.

Die öffentliche Toilette. Viele glauben, dass Toilettenpapier auf der Klobrille vor dem unsichtbaren Feind schützt.





Doch ist das wirklich so?



Nein. Das Papier hilft vielleicht gegen den Ekel. Gegen Bakterien schützt es nicht. Im Gegenteil.





Denn beim Spülen gelangen die Bakterien über Aerosole, also kleine Wassertröpfchen, in den Raum. Auf dem Papier können die Bakterien länger überleben als auf den Oberflächen der Toiletten.

Auf Klopapierhaltern wurden 150 Mal mehr Bakterien festgestellt als auf Toiletten.

Zwar können einige Bakterien wie auf dem Toilettensitz überleben. Unsere Haut bietet aber ausreichend Schutz gegen das Eindringen.Stattdessen gelangen sie über die Hände und den Mund oder die Augen in den Körper.





Was hilft tatsächlich? Die Verbreitung der Bakterien beim Spülen vermeiden, in dem man den Deckel schließt und den direkten Kontakt mit Klinken, Hähnen und Co so gering wie möglich halten. Und natürlich nach dem Toilettengang die Händewaschen.