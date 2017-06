"Schwachsinn": Wie Gwyneth Paltrow die Nasa gegen sich aufbrachte

US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow steht neuer Ärger ins Haus – und dieses Mal ausgerechnet mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Schuld an der Misere sind Sticker, die Gwyneth auf ihrem Wellness- und Gesundheitsblog "Goop" anpreist. Die Aufkleber des Herstellers "Body Vibes" sollen auf der Haut heilsame Kräfte entfalten können, für "einen beruhigenden Effekt sorgen" sowie "Anspannung und Angst" lösen. Wie das gelingt? Mit einem speziellen "leitfähigen Karbon-Material", das auch die Raumfahrtbehörde Nasa in ihren Raumanzügen verwende, um "die Vitalfunktionen der Astronauten zu überwachen". So stand es bis vor kurzem auf Paltrows Blog, berichtet das Blog "Gizmodo".

Gesund durch Körper-Sticker dank Nasa-Material? Das wollte die US-Raumfahrtbehörde nicht auf sich sitzen lassen und dementierte umgehend: Tatsächlich verwende die Nasa überhaupt kein leitfähiges Karbon-Material, um die Raumanzüge zu beschichten, erklärte ein Sprecher gegenüber "Gizmodo". Die Anzüge würden stattdessen aus synthetischem Polymer, Elasthan und anderen Materialen gefertigt. Leitfähiges Material mit entsprechenden Superkräften? Das kann man vergeblich suchen.

Nasa-Sticker: 24 Stück für 120 US-Dollar

Mark Shelhamer arbeitete in der Vergangenheit als Wissenschaftler für die Nasa und findet für die Sticker deutliche Worte: "Wow", sagte er gegenüber "Gizmodo". "Was für ein unfassbarer Schwachsinn."

Besonders ärgerlich dürfte das Dementi für die Kunden sein, die den dubiosen Versprechen Glauben geschenkt haben und für die Sticker bereits gezahlt haben: Ein Set mit 24 Aufklebern kostet 120 US-Dollar. Das kleinere Paket mit zehn Aufklebern - derzeit ausverkauft - ist für 60 US-Dollar zu haben.

Give this w🌎rld good energy💡 #vibewithme Ein Beitrag geteilt von Body Vibes (@mybodyvibes) am 9. Apr 2017 um 12:30 Uhr

Gegenüber "Gizmodo" entschuldigte sich der Online-Shop "Body Vibes" für den Fehler und erklärte, dass der Produktentwickler von einem Großhändler falsche Informationen über das Material erhalten habe. An der Wirksamkeit des Produkts hält der Hersteller dennoch fest: "Die Herkunft des Materials beeinflusst die Wirksamkeit des Produkts in keinster Weise", heißt es in einem Statement.

Auch auf Paltrows Lifestyle-Blog ist der Hinweis auf das spezielle Nasa-Material inzwischen verschwunden. Man habe sich entschlossen, den Hinweis zu löschen, erklärt "Goop" in einer Mitteilung. Die auf dem Blog vorgestellten Herstellerangaben müssen zudem nicht zwingend der Meinung von "Goop" entsprechen, heißt es weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Paltrow mit kruden Gesundheitstipps für Aufsehen sorgt: Erst im Januar diesen Jahres hatte sie auf ihrem Blog Jade-Eier vorgestellt, die sich Frauen in die Vagina einführen können, um Orgasmen zu verbessern. Eine Frauenärztin zeigte sich über diese Idee entsetzt und erklärte, die Eier könnten im schlimmsten Fall bakterielle Infektionen oder ein toxisches Schocksyndrom auslösen. Genutzt hat die Kritik offenbar wenig: Die Jade-Eier gibt es nach wie vor auf "Goop" zu kaufen - für 66 US-Dollar das Stück.