Ist Ihr Kaffee-Konsum noch gesund?

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen: Rund 810 Tassen trinkt jeder Bundesbürger durchschnittlich im Jahr. Das ist mehr als Bier. Und sogar Mineralwasser.



Kaffee gehört für viele Menschen wie selbstverständlich zum Alltag. Er schmeckt gut, macht wach und steigert die Leistung. Das Getränk beschleunigt den Herzschlag und Stoffwechsel, die Körpertemperatur steigt. Kaffee bringt Energie - vorausgesetzt, man trinkt ihn in der richtigen Dosis.



Das Bild von Kaffee als ungesunden Krankmacher konnte neuere Forschung widerlegen. Was bleibt, ist jedoch die Empfehlung, nicht zu viel Koffein über den Tag verteilt aufzunehmen. In größeren Mengen kann der Stoff nämlich zu unerwünschten Nebenwirkungen führen: Herzrasen zählt dazu, aber auch Nervosität, Unruhe und Übelkeit. Einige sensible Menschen reagieren schon ab einer geringen Menge Koffein mit entsprechenden Symptomen und sollten sich mit dem Getränk zurückhalten. Das gilt ebenso für schwangere und stillende Frauen und vor allem für Kinder.

Wie viel Koffein steckt in einzelnen Lebensmitteln?

Für alle anderen gesunden Erwachsenen gilt: Rund 400 Milligramm Koffein über den Tag verteilt sind vollkommen okay - mehr sollten es aber nicht sein. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) ist das die sichere Obergrenze, von der kein gesundheitliches Risiko zu erwarten ist. Für die Einzelportion Kaffee sind bis zu 200 Milligramm Koffein unbedenklich. Doch wie viel des Wachmachers steckt in einzelnen Getränken, etwa einem Espresso oder Filterkaffee?

Getränk Koffeingehalt Tasse Filterkaffee (200ml) 90 Milligramm Espresso (60ml) 80 Milligramm Energy-Drink (250ml) 80 Milligramm Schwarzer Tee (220ml) 50 Milligramm Dose Cola (355ml) 40 Milligramm Zartbitterschokolade (50g) 25 Milligramm Vollmilchschokolade (50g) 10 Milligramm

Quelle: Efsa, alle Angaben sind Näherungswerte. Der Koffeingehalt kann unter Umständen schwanken.

Geht man von einer herkömmlichen Tasse Filterkaffee aus, sind rund vier Tassen über den Tag verteilt für gesunde Erwachsene unbedenklich. Dabei ist zu beachten: Koffein steckt auch in anderen Lebensmitteln, wie Tee, Schokolade und Cola. Auch diese Lebensmittel tragen zur Aufnahme von Koffein bei und sollten bei der täglichen Gesamtzufuhr miteinberechnet werden.