Skorpione melken im Kampf gegen den Krebs

Skorpione gehören zu den gefährlichsten Tieren der Welt. Man assoziiert sie häufig mit dem Tod. Doch das Gift kann auch Leben retten. Es enthält Inhaltsstoffe, die in der Krebsforschung eingesetzt werden und woraus neue Medikamente entstehen können. Dabei werden die Skorpione durch eine bestimmte Technik gemolken und das Gift weiterverarbeitet. Die Methode ist zwar nicht neu, aber bisher bestand große Verletzungsgefahr bei der manuellen Durchführung. Wissenschaftler der Universität Casablanca haben nun eine Maschine entwickelt, die sowohl die Tiere, als auch die Menschen vor Schäden schützen soll, erklärt der Forscher Mouad Mkamel. O-Ton: "Zuerst mussten wir mehr über die Skorpione erfahren, damit wir wissen, wie viel Spannung sie vertragen und wie viel Gift wir von ihnen rauspumpen können, ohne das Tier zu schädigen. Wir mussten also die richtige elektrische Spannung finden. Dann mussten wir an diesem Mechanismus arbeiten. Es dauerte zwei Jahre, bis wir diese Maschine herstellen und zusammenbauen konnten. Die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend." Mit der Maschine können größere Mengen des Gifts abgesaugt werden - und das bei vier Skorpionen gleichzeitig. Die Milch hat aber auch seinen Preis: Für ein Gramm zahlen die Abnehmer bis zu 8000 Dollar - bei einer seltenen Spezies sogar 12000 Dollar.