Natürliche Schmerzhemmer: Zehn Tipps für schmerzgeplagte Patienten

Schmerzen sind eigentlich eine sinnvolle Funktion des Körpers: Sie weisen uns auf mögliche Krankheiten oder Verletzungen hin und erfüllen so eine wichtige Warnfunktion. Ist die körperliche Ursache behoben, klingt auch der Schmerz meist wieder ab. Und der Spuk ist vorbei.

Anders sieht das bei wiederkehrenden Schmerzen aus: Halten die Beschwerden für die Dauer von mindestens drei Monaten an und beeinträchtigen sie den Patienten psychisch oder körperlich, sprechen Ärzte vom chronischen Schmerz.



Im Gegensatz zu akuten Schmerzen sind chronische Schmerzen ein eigenständiges Krankheitsbild, sie quälen und zermürben. Und bestehen auch dann noch fort, wenn eine mögliche körperliche Ursache bereits behoben ist. Der Grund: Der Schmerz kann sich in das zentrale Nervensystem regelrecht einbrennen und lässt es überempfindlich werden. Als Folge reagiert der Körper selbst auf harmloseste Reize wie eine Berührung mit einem Schmerzsignal.

Kein Wunder also, dass viele Schmerzkranke Bewegung meiden und den Schongang einlegen. Was auf den ersten Blick wohltuend erscheinen mag, ist eigentlich grundfalsch: Ohne Bewegung verkümmern die Muskeln, der Körper wird steif und träge, was zu Verspannungen führen kann. Und die wiederum verursachen weitere Schmerzen: in Kopf, Gliedern und Rücken. Ein Teufelskreis aus Schmerz, Anspannung und Stress entsteht.

Was aber können Schmerzgeplagte tun, um dieser Entwicklung vorzubeugen? Die Experten der Deutschen Schmerzliga e.V. setzen sich für die Belange von Patienten mit chronischen Schmerzen ein. Auf ihrer Homepage haben sie zehn Tipps zusammengestellt, die Betroffenen dabei helfen können, ihr Leiden zu lindern.

Die Tipps der Schmerz-Experten: Kommen Sie in Bewegung!