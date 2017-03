Denken Asiaten und Amerikaner anders als Europäer?

Menschen sind gleich, glaubte man lange. Egal, wo auf der Welt sie leben, sie denken ähnlich. Doch das ist ein Irrtum! Die Ost-West-Unterschiede sind frappierend. Asiaten denken eher in weitverzweigten Strukturen, während Amerikaner sich aufs vermeintlich Wesentliche konzentrieren. Das ergaben 20 Studien mit über 1000 Testpersonen des US-Sozialpsychologen Richard Nisbett. Sein Lieblingsexperiment zeigt die Unterschiede im Denkstil sehr deutlich. Nachdem den Teilnehmern animierte Aquariumszenen vorgespielt wurden, sollten sie das Gesehene beschreiben.



Die Asiaten widmeten sich ausgiebig dem Gesamtzusammenhang, beschrieben Fischarten, Muscheln, Pflanzen, Algen, Steine und sogar die Bodenbeschaffenheit. Die Amerikaner beschränkten sich darauf, den dicksten Fisch im Becken zu loben. Wie spätere Tests anderer Forscher zeigten, liegen die meisten Europäer im Denkstil zwischen Amerikanern und Asiaten. Sollen sie ein Aquarium beschreiben, erwähnen sie zwar auch den größten Fisch, beschreiben aber zusätzlich auffallende Details im Umfeld.





Was sind die Gründe für diese Wahrnehmungsunterschiede? Antwort: In Asien wird seit Jahrtausenden eine ganzheitliche Weltsicht gepflegt, der Mensch empfindet sich als Teil eines sozialen Netzes (Familie, Ort, Staat). Die Amerikaner fühlen sich eher als unabhängige Einzelpersonen. In Europa ist der Individualismus (noch) nicht so stark ausgeprägt. Diese verschiedenen Selbstkonzepte führen im Hirn zu unterschiedlicher Info-Verarbeitung. Die einen blenden Zusammenhänge ein, die anderen aus.



