Kritisch bleiben! Woran Patienten schlechte Therapeuten erkennen

Professor Günter H. Seidler leitete von 2002 bis zum Eintritt in den Ruhestand Mitte 2015 die Sektion Psychotraumatologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Gewaltforschung, historische Traumaforschung, Traumafolgestörungen und Traumatherapie. Eines seiner Werke ist ein Grundlagenbuch "Psychotraumatologie. Das Lehrbuch" (Kohlhammer, Stuttgart 2013). Er lebt und arbeitet in Dossenheim bei Heidelberg.