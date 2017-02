Chirurg entfernt Mann 59 Kilo schweren Tumor aus Unterleib

Als Roger Logan vor zwölf Jahren mit einer wachsenden Geschwulst in seinem Unterleib zum Arzt ging, sagte dieser ihm: "Sie sind einfach fett, das ist einfach Fett." So berichtet es der US-Amerikaner der Zeitung "Bakersfield Californian". Erst Jahre später stellte sich heraus: Die gewaltige Wucherung am Unterleib des 57-jährigen war ein gutartiger Tumor. Nun wurde Logan operiert. Ein Chirurg hat ihm den rund 59 Kilo schweren Auswuchs entfernt. Nach der Operation in der vergangenen Woche sei Roger Logan wieder auf dem Wege der Besserung, teilte eine Sprecherin des Krankenhauses im kalifornischen Bakersfield am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zum Zeitpunkt der Operation trug der Mann aus Mississipi den Riesen-Tumor schätzungsweise seit 15 Jahren am Unterleib mit sich herum, erklärte sein Chirurg Vipul Dev.

Entzündetes Haar entwickelte sich zu Tumor

Dem Chirurg zufolge hat sich vermutlich ein eingewachsenes Haar stark entzündet und zu dem Tumor entwickelt. Logan macht inzwischen seine ersten Schritte seit dem Eingriff. Es sei bereits die dritte Operation dieser Art in drei Jahren im Dignity Health Memorial Hospital, sagte Dev.