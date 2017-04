Tetesept ruft Hustensaft zurück - und zwar aus diesem Grund

Wenn man sich im regnerischen April für die zu dünne Jacke entschieden hat, schlägt die Erkältung schneller zu, als es einem lieb sein kann. Um trotzdem schöne Ostertage zu verbringen, ist der Griff nach dem Hustensaft eine beliebte Lösung. Wenn man sich eine Flasche der Marke Tetesept zugelegt hat, sollte man sich vorher allerdings vergewissern, dass man sich dabei nicht in Lebensgefahr bringt.

Der Arzneimittelhersteller Tetesept Pharma ruft vorsorglich einen Hustensaft mit Haltbarkeitsdatum Februar 2020 zurück. Bei einer Charge des bekannten "Tetesept Hustensafts alkohol- und zuckerfrei 2,33g/100ml Flüssigkeit Größe 140 Gramm" könnten Glassplitter in die Flaschen geraten sein, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Das Unternehmen entschied sich deshalb, die gesamte Charge zurückzuziehen. Der mögliche Fehler sei bei der Abfüllung passiert, erklärte Tetesept. Ob aber tatsächlich Flaschen mit Glassplittern in den Handel kamen oder es sich um eine theoretische Gefahr handelt, ist nicht bekannt. Die etwa 31.000 Flaschen sind allem Anschein nach bundesweit an Apotheken ausgeliefert worden. In welchem Zeitraum sie verkauft wurden, ist aktuell noch offen.

Wie finde ich heraus, ob meine Flasche betroffen ist?

Den Angaben von Tetesept zufolge ist nur eine einzelne Charge des Hustensaftes betroffen. Alle Flaschen tragen demnach ein Haltbarkeitsdatum vom Februar 2020. Zudem sind die betroffenen Flaschen an der Chargennummer 794418 zu erkennen. Diese Nummer findet sich zum einen auf der Unterseite der Verpackung zusammen mit der Abkürzung "Ch-B.", zudem ist sie auf dem Etikett an der Flaschenrückseite aufgedruckt. Alle anderen Chargen scheinen bislang unproblematisch zu sein.

