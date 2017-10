Warten auf eine Transplantation: Frau hilft Patienten mit Rat und Tat

Es kann bis zu drei Jahre dauern, ehe man in Russland eine Spenderlunge bekommt. Für eine ehemalige Patientin der Grund ein Selbsthilfenetzwerk zu gründen. Dieses hilft vor und nach der Transplantation.

Wenn Lungen ihre Funktionalität verlieren, fällt der Sauerstoffgehalt. Es ist wie einen Berg zu besteigen, man hat ständig Kopfschmerzen, aber wenn man damit lebt, dann gewöhnt man sich dran. Allerdings kann der Moment kommen, indem du nicht mehr genug Sauerstoff bekommst. Als ich 14 war, wurde bei mir Mukoviszidose diagnostiziert. In Russland kann die Wartezeit auf eine Transplantation drei Jahre betragen. Es ist eine genetisch vererbbare Störung, die die Exokrine Drüse beeinflusst. Die Lungen sammeln den Schleim, den man abhusten muss und die Organe arbeiten nicht richtig, so dass man Essen nicht richtig verdauen kann. Mukoviszidose ist unheilbar. Mit der richtigen Therapie kann man jedoch ein langes und gutes Leben führen. Ihre Gesundheit war so angeschlagen, dass eine Operation im Alter von 28 Jahren unumgänglich war. Die Ärzte empfahlen mir, mich auf der Warteliste einzutragen und ich hatte auch keine andere Wahl. Es war die einzige Möglichkeit zu überleben. Als ich mich auf der Liste eintrug, war ich erstmal in einem Informationsloch. Ich hatte so viele Fragen. Deswegen gründete ich eine Gemeinschaft in den sozialen Medien und vereinte die, die auf eine Transplantation warteten mit denen, die schon eine hatten. Patienten kriegen so Antworten auf ihre Fragen, haben soziale Kontakte und werden unterstützt. Wenn jemand Hilfe beim Einkaufen braucht oder ein alltägliches Problem hat, dann helfen wir. Wenn jemand Medizin übrig hat oder ihnen die Medikation nicht hilft, verteilen wir es neu. Wir fahren zu Daniil Bobryshev, der auch Mukoviszidose hat. Ich denke er kann ein Beispiel für andere Patienten sein. Hi. Nimm die direkt, bevor ich es vergesse. Ich habe jeden Monat Anfälle, aber seit zwei Wochen hatte ich keinen mehr. In einer Woche werde ich mich wieder krank fühlen. Wie ist deine 'Meropenem' Dosierung? 6 Gramm pro Tag, drei Mal. Wow, das ist Mist. Dann reicht das für drei Tage? Als ich noch aktiv Sport trieb, wollte ich Weltmeister im Powerlifting werden. Mein Leben hat sich drastisch verändert. Ich kann ohne meine Sauerstoffflasche nicht lange nach draußen gehen. Jetzt habe ich zu Hause eine Nische gefunden. Ich mache Videos für meinen Kochkanal und züchte Pflanzen. Lungentransplantationen sind im Vergleich zu anderen Operationen selten. Manche Menschen warten einen Monat, andere warten drei Jahre. Man sagt, es gibt nichts schlimmeres als das Warten. Auf der Warteliste musst du 24 Stunden am Telefon sein. Es kann jederzeit klingeln und ist unberechenbar. In meinem Leben war die Wartezeit und das Jahr nach der Operation mental und physisch die schwierigste Herausforderung. Man muss die ganze Zeit fokussiert sein. Ich hoffe, ich kann jemandem helfen da durch zu kommen. Das wäre großartig.