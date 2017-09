Hält der High-Tech-Schlafanzug, was sein Hersteller verspricht?

Diese Kleidung soll ein absoluter High-Tech-Schlafanzug sein und den Schlaf verbessern. Daher haben wir sie uns einmal genauer angesehen. Vertrieben wird der Schlafanzug von dem Münchner Start-up "Third of Life". Die Idee dazu kam den Gründern bereits 2011. "Mir wurde plötzlich klar, dass ich für Skiunterwäsche, die ich nur dreimal im Jahr trage, 160 Euro ausgebe, aber dann ine inem 10-Euro-T-Shirt zu Bett gehe - das ist doch völlig absurd." - Hanno Deyle, Managing Director von "Third of Life GmbH". Das Unternehmen greift zu Marketingtricks und macht sich als Ausstatter des 1. FC Kölns bekannt. Aber taugt das Produkt wirklich etwas? Erster Eindruck: Uns interessiert vor allem, wie der Schlafanzug aussieht und wie er sich anfühlt. Zuerst inspizieren wir die speziellen Wärme- und Kühlungszonen der Sleepwear. Diese Zonen sollen eine Ventilation an den Achseln ermöglichen oder besondere Wärme an den Schultern geben. Dafür nutzen die Gründer spezielle Faserkombinationen. Der Schlafanzug sitzt eng am Körper. Der Tragekomfort ist hoch und das material super weich. Einige Versprechungen auf der Webseite machen uns jedoch stutzig. So zum Beispiel dieser Satz: "Du sollst dich z.B. nach 6 Stunden Schlaf so erholt fühlen, wie sonst nur nach 8 Stunden." - Third of Life. Obwohl wir gut schlafen, trifft dieser angepriesene Erholungseffekt nicht ein. Dennoch fühlt sich der Stoff angenehm weich auf der Haut an. "Third of Life" ist im Vergleich zur Sleepwear der Konkurrenz relativ teuer. Oberteile kosten regulär zwischen 55 und 70 Euro und die Unterteile zwischen 40 und 65 Euro. Fazit: Wer sich den Luxus erlauben will, kann zugreifen, denn die Passform und das Tragegefühl haben unabhängig vom Preis überzeugt.