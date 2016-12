Das Rauchen im Auto in Anwesenheit von Kindern ist in Schottland ab sofort verboten: Am Montag trat ein neues Gesetz in Kraft. Es verbietet das Qualmen in Autos, wenn Minderjährige mitfahren. Bei Verstößen ist ein Bußgeld in Höhe von 100 Pfund fällig, umgerechnet sind das knapp 120 Euro. Landet der Fall vor Gericht, müssen uneinsichtige Raucher noch tiefer in die Tasche greifen: Dann droht eine Strafzahlung von bis zu 1000 Pfund, also etwa 1200 Euro.



Das schottische Parlament hatte die Verschärfung des Rauchverbots im vergangenen Dezember einstimmig verabschiedet. Gesundheitsverbände befürworten das neue Gesetz, die Raucher-Lobby nannte es hingegen "bevormundend und unnötig". In England und Wales gelten vergleichbare Regelungen bereits seit Oktober 2015. In Großbritannien gilt seit Juli 2007 ein umfassendes Rauchverbot am Arbeitsplatz, in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in Restaurants, Pubs, Bars und Clubs.

Passivrauchen: Kinder sind besonders gefährdet

Auch in Deutschland wird ein Rauchverbot in Autos mit Kindern immer wieder diskutiert. Die Deutsche Krebshilfe spricht sich bereits seit Jahren für ein entsprechendes Verbot aus und appelliert gleichzeitig an die Vernunft der Eltern, nicht in Anwesenheit ihrer Kinder zu rauchen. Zigarettenqualm enthält mehr als 4.000 chemische Inhaltsstoffe, von denen 40 krebserregend sind. Deutschlandweit sterben jährlich etwa 3300 Menschen an den Folgen des Passivrauchens. Kinder gelten als besonders gefährdet.

