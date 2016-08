Für Millionen Fans dürfte es ein Schock gewesen sein: Popstar Selena Gomez nimmt eine Auszeit von ihrer Karriere. Sie leide an Panikattacken und Depressionen, erklärte Gomez in einer Mitteilung, aus der US-Medien zitierten. Ihre Welttournee bringt die 24-Jährige offenbar noch zu Ende, für Oktober sind Konzerte in Köln, München und Frankfurt am Main geplant. Danach will sich die Sängerin und Schauspielerin für eine Weile aus dem öffentlichen Leben zurückziehen.

Was ist los mit Selena Gomez? Die 24-Jährige leidet unter einer schweren Erkrankung. Ihre Panikattacken und Depressionen sind Folgen der seltenen Autoimmunkrankheit "Lupus erythematodes". Vor knapp einem Jahr hatte Gomez in einem Interview gesagt, dass sie daran erkrankt sei.

Lupus - die Krankheit und ihre Folgen

Der Begriff Lupus leitet sich von der lateinischen Bezeichnung für Wolf ab. Früher kam es vor, dass die Krankheit entstellende Narben im Gesicht hinterließ - daher der Vergleich mit dem Wolf. Dank moderner Behandlungsmethoden ist das heute nur noch selten der Fall.

Bei der Erkrankung mit meist chronischem Verlauf bekämpft das Immunsystem körpereigene Zellen. Die Folgen können Hautveränderungen sowie Entzündung und Schädigung von Gelenken, lebenswichtigen Organen, Nerven und Muskeln sein.

Lupus hat kein einheitliches Krankheitsbild, vielmehr zeigt die Krankheit viele verschiedene Verlaufsformen. Mögliche Symptome sind Fieber, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Herzbeutelentzündungen oder Lymphknotenerkrankungen. Meist verläuft Lupus in Schüben. Wann solche Schübe kommen, lässt sich nicht sagen. Laut einem Bericht der "Pharmazeutischen Zeitung" können jahrelange Ruhephasen dazwischen liegen. Andere Patienten zeigen auch zwischen den Schüben leichte Krankheitszeichen.

Selena Gomez musste Chemotherapie machen

Laut der Deutschen Rheuma Liga sind von 100.000 Menschen in Deutschland schätzungsweise 20 bis 50 von der Autoimmunerkrankung betroffen.



Lupus gilt als nicht heilbar, doch die Krankheit ist recht gut behandelbar. So können Medikamente die Beschwerden lindern. Zu der Behandlung zählen Schmerzmittel, Immunsuppressiva, Antimalariamittel oder sogar Zytostatika. Letztere werden eigentlich zur Behandlung von Krebs eingesetzt. Auch Selena Gomez hat bereits eine Chemotherapie hinter sich. Unbehandelt kann Lupus zum Tod führen.

Von der Krankheit betroffen sind vor allem Frauen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren. Mediziner vermuten deshalb, dass die Ursache etwas mit Hormonen zu tun hat. Auch bei US-Sängerin Toni Braxton wurde vor einigen Jahren Lupus diagnostiziert.