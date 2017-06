Sexspielzeug bleibt stecken: Junger Britin drohte künstlicher Darmausgang

Ungewöhnlicher Notfall in Krankenhaus von Worthing in Großbritannien: Eine junge Frau wurde von einer Freundin in die Klinik gebracht, weil sich ein Sexspielzeug unerreichbar in ihrem Darm festgesetzt hatte. Wie die 20-jährige Emily Georgia "Mail online" berichtete, hatte ihr Sexpartner, ein One-Night-Stand, das zehn Zentimeter lange, aufwendig gestaltete Spielzeug während des Liebesspiel schlicht zu weit in ihren Anus geschoben.

Nachdem Versuche, das Stück rostfreien Stahl wieder herauszuziehen, gescheitert waren, hatte die junge Frau aus East Preston in West Sussex keine Hilfe. Ihr Lover ließ sie vielmehr mit dem Hinweis zurück, sie müsse warten, bis das Spielzeug "auf natürlichem Weg" wieder aus Darm komme. Dann machte er sich mit der Entschuldigung davon, am nächsten Tag früh zur Arbeit zu müssen.

Emily drohte ein künstlicher Darmausgang

Emily suchte schließlich Hilfe bei ihrer Mitbewohnerin. Die wollte die Geschichte zunächst nicht glauben, verstand jedoch schließlich, dass sich ihre Freundin in einer Notlage befand. Im Krankenhaus angekommen, war der jungen Frau der Vorfall so peinlich, dass sie ihre Situation auf einen Zettel schrieb. "Ich wollte das am Empfang nicht laut aussprechen und bat deshalb um Stift und Papier", erzählte die 20-Jährige der Zeitung. Dort erfuhr sie noch, dass ihre Situation längst nicht so ungewöhnlich sei wie sie denke und dass in dem Krankenhaus schon viel schlimmere Fälle eingeliefert worden seien.





Dennoch stand außer Frage, dass Emily dringend geholfen werden musste. Eine Röntgenaufnahme zeigte, wie tief das Sexspielzeug, das sich inzwischen schwer anfühlte und Schmerzen verursachte, in ihr steckte. Dann die Schockdiagnose der Ärzte, so der Bericht. Wegen der scharfen Kanten an mit einem falschen Edelstein besetzten Teilstück drohe der Darm angeschnitten zu werden. Sollte es den Chirurgen nicht gelingen, das Toy rektal zu entfernen, sei eine Operation durch Baudecke und Darmwand nötig, was einen künstlichen Darmausgang zur Folge habe.

Emily wollte sich nicht laut äußern

Mit der Angst vor solchen enormen Folgen eines wilden One-Night-Stands verbrachte die 20-Jährige die Nacht. Am nächsten Tag wurde sie einem stundenlangen Eingriff unterzogen, bei dem es den Ärzten letztlich gelang, das Stück aus dem Darm zu ziehen. Als Emily aus der Narkose erwachte, registrierte sie nur langsam, dass letztlich alles gut ausgegangen war.



Erleichtert gibt sie allen, die in eine ähnliche Situation geraten, den Rat, sofort ins Krankenhaus zu fahren. Es sei viel weniger peinlich als man glaube, da das Personal in den Kliniken "solche Dinge immer wieder" sehe und zudem Stillschweigen bewahre. Wie zum Beweis: Die Klinik in Worthing war nicht bereit, sich gegenüber "Mail online" zu diesem Fall zu äußern.