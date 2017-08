Spermienmenge in westlichen Ländern hat sich in 40 Jahren halbiert

Es gibt ja von der britischen Komiker-Truppe Monty Python einen satirischen Song aus dem Film "The Meaning of Live", demzufolge jedes Spermium geheiligt sei. Dieses Lied könnte neue Aktualität gewinnen - Forscher in Israel haben herausgefunden, dass die Menge an Sperma bei Männern aus den USA, Europa, Australien und Neuseeland in weniger als 40 Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen sei. Die Studie, als Meta-Analyse mit den Daten von vielen empirischen Forschungen, verweist auf eine mögliche Verschlechterung der Gesundheit und Fruchtbarkeit von Männern, wie Hagai Levine von der hebräischen Universität in Jerusalem sagt: O-Ton: "Wir haben auch herausgefunden, wenn wir die Untersuchung auf die Zeit nach 1995 beschränkt haben, um den aktuellen Trend zu erkennen - dass also diese Verschlechterung nicht abnimmt. Der Rückgang der Spermienmenge setzt sich fort, zumindest in der westlichen Welt. Wir wissen nicht genug über die nicht-westliche Welt." Viele Wissenschaftler führen diese Entwicklung in der westlichen Welt zurück auf Faktoren wie den Einfluss von Chemikalien und Pestiziden, auf das Rauchen, auf Stress und Übergewicht. In anderen Regionen wie Südamerika, Asien und Afrika seien solche Zusammenhänge eher nicht zu beobachten - allerdings gebe es von dort auch deutlich weniger Studien.