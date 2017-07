Monica Riley hatte ein verstörendes Ziel: Sie wollte so dick werden, dass sie das Bett nicht mehr hätte verlassen können. Riley wog mehr als 300 Kilogramm. Ihr Ehemann fütterte und verhätschelte sie. Doch jetzt will sie abnehmen und ihren Lebensstil ändern. Riley hat ihre tägliche Diät von 10.000 Kalorien auf rund 2.000 reduziert. Denn in Zukunft will sie mit ihrem Kind spielen können – und ihm hinterherlaufen. Zwei Fehlgeburten hat sie bereits hinter sich. Diesmal ist bei ihrem ersten Ultraschalltermin alles in Ordnung. Das Baby soll im November zur Welt kommen.