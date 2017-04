Sind Männer vergesslicher als Frauen?

Was Frauen ihren Freunden und Ehemännern immer schon vorgeworfen haben, ist wissenschaftlich erwiesen: Männer sind vergesslicher. Amerikanische Forscher um Jill Goldstein vom Brigham and Women’s Hospital in Boston haben in Tests mit Probanden Gedächtnisleistungen und Lernfähigkeit von Männern und Frauen im mittleren Alter von 45 bis 55 verglichen. In allen Kategorien schnitten die Frauen besser ab. Allerdings nur, wenn sie die Wechseljahre noch nicht hinter sich hatten. Nach dieser hormonellen Umstellung des weiblichen Organismus gleichen sich ihre Leistungen denen der Männer an. Offenbar spielen also die weiblichen Geschlechtshormone für das Gedächtnis eine große Rolle.

Messungen im Blut zeigten, dass vor allem eine hohe Konzentration des Hormons Östradiol, eine Form des bekannteren Östrogens, zu verbessertem Erinnerungsvermögen führt.



