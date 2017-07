Wer sich sportlich ertüchtigt, muss in der Regel etwas Schweiß lassen. Doch ein Unternehmen will nun ein Gerät erfunden haben, welches selbst quälende Squats zum Kinderspiel machen soll: "Squat Magic". Doch kann das tatsächlich funktionieren? In Aufmachung und Verkaufe erinnert das Fitnesstool an dich oftmals parodierten, zum Beispiel in der US-Comicserie South Park, und ähnlich sexistischen "Shake Weight".