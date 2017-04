Sprays gegen Mücken und Zecken: Diese zwei Mittel können Sie sich sparen

Der Sommer steht vor der Tür und damit laue Abende im Freien und Ausflüge in die Natur. So weit, so schön - wäre da nur nicht diese fiese Getier. Mücken und Zecken können jeden Ausflug vermiesen. Mückenstiche sind unangenehm, sie jucken und können eine dicke Quaddel hervorrufen. Ein Zeckenstich hingegen kann zudem gefährlich werden: Die Spinnentiere können Erreger der bakteriellen Lyme-Borreliose oder die Viren der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Schutz ist in beiden Fällen sinnvoll und wichtig. Doch welche Mittel sind empfehlenswert? Stiftung Warentest hat den Check gemacht.

Insgesamt 14 Produkte waren auf dem Prüfstand – darunter vier Mittel gegen Zecken und zehn sogenannte Kombiprodukte, die zusätzlich vor Mücken schützen sollen. Geprüft wurde unter realen Bedingungen: Testpersonen sprühten sich die Mittel auf die Haut. Im Anschluss beobachteten die Prüfer, wie effektiv die Mittel auf die Haut gesetzte Zecken und herumfliegende Mücken abwehrten.

Stiftung Warentest: Zwei Sprays schützen nicht vor Zecken

Während die meisten Produkte im Test mit guten bis sehr guten Ergebnissen punkten, fielen zwei Sprays bei den Testern durch: Das Mittel "Braeco Zecken Abwehr" (3,50 Euro/100ml) werde seinem Namen nicht gerecht, schreibt Stiftung Warentest. Ganze 200 der 216 aufgesetzten Zecken zeigten sich von dem Spray unbeeindruckt. Sie überquerten scheinbar ungerührt Hautbereiche, auf denen das Mittel aufgetragen war, ließen sich also nicht abwehren. Ein "mangelhaftes" Ergebnis, so das Urteil der Tester.



Ebenfalls mit "Mangelhaft" bewertet wurde das Mittel "Zedan Natürlicher Insektenschutz" (7,95 Euro/100ml). Immerhin 113 Testtiere krabbelten über die Tabuzone, auf der das Mittel aufgetragen war.

Zuverlässigen Schutz bietet dagegen das Spray "Autan Protection Plus" (4,00 Euro/100ml): Es wehrt Zecken und Mücken über mindestens fünf Stunden sehr gut ab und landete mit hauchdünnem Vorsprung auf dem ersten Platz. Ebenfalls empfehlenswert: "Rossmann Zeckito Classic" (1,99 Euro/100ml). Es schützt genauso gut vor Plagegeistern und kostet dabei nur die Hälfte.

Sprays bergen gesundheitliche Risiken

Weniger erfreulich fällt dagegen die gesundheitliche Bewertung der Sprays aus: Keines der Mittel schneidet im Test bei diesem Punkt besser als befriedigend ab, die Hälfte erhält sogar nur ein "Ausreichend". Der Grund: Enthaltene Wirkstoffe können die Augen reizen und allergische Reaktionen auslösen. Stiftung Warentest empfiehlt daher, die Mittel nur gezielt einzusetzen, die Bereiche um Augen und Mund auszusparen und die Mittel nach der Rückkehr aus der Natur abzuwaschen.

Schützt auch Ihr Spray zuverlässig vor Zecken und Mücken? Die vollständigen Testergebnisse gibt es gegen Gebühr hier.