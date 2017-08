Nikotin soll aus US-Zigaretten verbannt werden

Rauchen macht rasend schnell abhängig. Für diesen Effekt sorgt das in Zigaretten enthaltene Nikotin. Wer einmal mit dem Qualmen begonnen hat, merkt schnell: Der Körper giert rasch nach mehr. Zu Beginn einer Raucherkarriere reichen oft noch wenige Zigaretten am Tag. Bei starken Rauchern kommen über den Tag verteilt schnell zwei Schachteln zusammen.

Geht es nach der US-Gesundheitsbehörde soll Rauchen in Zukunft nicht mehr süchtig machen. Zu diesem Zweck solle der Nikotingehalt in Zigaretten gesenkt werden, erklärte die Food and Drug Administration (FDA) bereits Ende vergangener Woche. Die Aktienkurse von US-Tabakkonzernen brachen nach der Bekanntmachung ein.

FDA-Chef Scott Gottlieb betonte, die hohen Todesraten bei Rauchern seien auf den Suchtfaktor zurückzuführen. Zigaretten seien "das einzige legale Verbraucherprodukt, das die Hälfte aller Langzeitnutzer tötet". Nach Angaben seiner Behörde sterben jedes Jahr fast eine halbe Million US-Bürger an den Folgen des Rauchens. Wer zum Glimmstängel greift, hat beispielsweise ein höheres Risiko an Lungenkrebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erkranken.



Tabakkonzerne: Aktienkurse stürzen ab

Die Behörde erwartet nun zunächst öffentliche Stellungnahmen von Tabakkonzernen und Verbraucherschützern, bevor sie sich zu möglichen Vorschriften für die Hersteller äußert. Als Reaktion auf die FDA-Ankündigung stürzten die Kurse großer Hersteller an der New Yorker Wall Street ab. Die Aktien des Produzenten Altria mit den Marken Marlboro und Chesterfield verloren zwischenzeitlich 19 Prozent an Wert. An der Londoner Börse gab British American Tobacco um fast sieben Prozent nach.