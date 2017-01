Könnte diese Frau etwa schwanger sein?

Wenn man ganz sicher gehen möchte, sollten Pärchen auf "Predictor" setzen. So ähnlich liest sich der Slogan eines niederländischen Schwangerschaftstests, der sich im Netz gerade zum Viral-Hit entwickelt. Der Grund hierfür ist relativ offensichtlich: Um zu wissen, dass die Frau schwanger ist, genügt zweifelsfrei ein Blick in den Spiegel. Für die Netzgemeinde sind solche Werbe-Fails immer wieder ein gefundenes Fressen. Die aufgesetzt-überraschte Mimik des Pärchens hebt die Werbung leicht in die Königsklasse der Unglaubwürdigkeit. Nun rätseln viele, was es mit der absurden Kampagne auf sich hat:



Ummm really?? Need #Predictor to figure this out do ya? 😐 pic.twitter.com/09vOejaEGx — The Zombie Church™ (@Thezombiechurch) 26. Januar 2017

These have got to be the two dumbest people alive pic.twitter.com/9onoJEvIzz — Charles Finch (@CharlesFinch) 24. Januar 2017

Maybe they just discovered that he's pregnant too.#Predictor pic.twitter.com/UWp3POnpEq — Ajaz Shaikh (@mdajazullah) 25. Januar 2017

Oh wow I'm so surprised pic.twitter.com/k85DlFsQI2 — Common White Girl (@girlposts) 24. Januar 2017