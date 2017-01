Es gibt sie: Die Menschen, die nie zu spät kommen, jeden Termin wahrnehmen können und trotz eines vollen Kalenders entspannt wirken. Wie funktioniert das und was machen sie anders als Menschen, die gehetzt von Termin zu Termin rennen?

Dieser Frage sind Forscher der Washington University in St. Louis, Missouri, nachgegangen und haben fünf Ratschläge für mehr Pünktlichkeit zusammengestellt:

Tipp 1: Zeitpuffer einbauen

Auf das Meeting folgt ein Frisörtermin, auf den Arztbesuch der Elternabend in der Schule. Blöd nur, wenn dazwischen lediglich zehn Minuten liegen, um von A nach B zu kommen. Planen Sie für jede Aktivität einen kleinen Zeitpuffer ein, vor allem dann, wenn Sie fürchten, dass es zeitlich ohnehin knapp werden könnte. Geht das nicht, können Sie immer noch umdisponieren: Vielleicht lässt sich der Termin beim Frisör um eine Woche verschieben?

Tipp 2: Prioritäten setzen

"Ich muss nur noch schnell…" Ja, was eigentlich? Seien Sie ehrlich zu sich selbst: Muss die Mail wirklich noch vor der Mittagspause beantwortet werden oder hat das noch eine Stunde Zeit? Klar ist: Die Mittagsverabredung warten zu lassen geht gar nicht. Setzen Sie daher Prioritäten und überlegen Sie sich, welche Aufgaben noch ein wenig Aufschub dulden – und welche nicht warten können.

Tipp 3: Uhr im Blick behalten

Es mag wie eine Binsenweisheit klingen, aber: Wer pünktlich sein will, muss die Uhr im Blick behalten. Also: Armbanduhr um das Handgelenk schnallen und immer mal wieder einen Blick riskieren.

Tipp 4: Sich einen Zeitplan zurechtlegen

Schön, wenn man sich in ein Thema oder in ein Gespräch so richtig vertiefen kann. Im Alltag fehlt jedoch leider oft die Zeit für Bummeleien. Haben Sie mehrere Aufgaben in Folge zu erledigen, können Sie sich einen Zeitplan zurechtlegen. Sollten Sie regelmäßig die Zeit vergessen, erinnert der Timer auf dem Handy an den nächsten anstehenden Termin.



Tipp 5: Zeitfresser meiden

Das beste Zeitmanagement nützt nichts, wenn vor der Haustür die geschwätzige Nachbarin wartet und sich nach dem Rezept ihrer selbstgemachten Lasagne erkundigt. Sind Sie in Eile, können Sie das ruhig ansprechen – freundlich, aber bestimmt.