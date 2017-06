Das Leben dieser Frau veränderte sich komplett - dank "Zero Waste"

Ich war wie jeder andere. Wenn Tomaten nicht mehr frisch genug waren,

habe ich sie weggeschmissen. Vor drei Jahren habe ich angefangen, ohne Müll zu leben,

... weil eine örtliche Behörde nach 100 Familien suchte, …

... die an dem 'Zero-Waste-Projekt' teilnehmen würden.





Mein Mann und ich sind zusammen zu den Treffen gegangen, weil wir neugierig waren. Es hat unser Leben völlig verändert. Am Anfang ist es sehr schwierig. Ich konnte früher meine Rechnungen nicht bezahlen und hatte zu wenig zu essen. Wenn ich einkaufen war, habe ich vieles gekauft, das ich nicht brauchte. Jetzt habe ich durchsichtige Plastikdosen in meiner Küche, so kann ich direkt sehen, wenn etwas zur Neige geht und wann ich es auffüllen muss.





Ich gehe selten einkaufen. Ich esse alles, was ich im Kühlschrank oder

im Tiefkühlfach habe. Früher war es schwierig mit 500 Euro über den Monat zu kommen. Heute kaufe ich, was ich will. Selbst auf meinem Balkon habe ich einen Gemüsegarten. Ich koche Kartoffeln im Wasser. Die Schalen sammele ich in einer Dose. Dann kommt alles auf den Kompost, um die Würmer zu füttern.

Außerdem habe ich Gewicht verloren. Nach 3 Jahren Leben ohne Müll, habe ich dank gesunder Ernährung 7 Kilo verloren. Das ganze Essen aus meinem Kühlschrank kommt aus dem Garten. Das ist alles, was ich im Kühlschrank habe. Meine Tomaten sind saftig und ohne Chemie. Es wächst natürlich. Die Erde dankt es mir, dass ich sie nicht verschmutze. Früher hatten wir einen riesigen Kleiderschrank. Wir haben aber realisiert, dass wir jeden Tag das Gleiche tragen. Wir haben die Kleidung, die wir tragen, ausgewählt und den Rest zu der Wohltätigkeitsorganisation "Resto du Coeur" gebracht.





Die habe ich aus einer alten Jeans gemacht. So spare ich mir das Geld für eine neue Tasche. Die ist maschinenfest, das ist super! Man braucht keine Plastiktaschen. Heute bin ich eine Aktivistin, weil ich versuche meine Freunde, meine Familie und alle Menschen in meinem Umfeld von einem Leben ohne Müll zu überzeugen.





Heute bin ich sehr glücklich. Ich habe keine Probleme mehr damit, meine Rechnungen oder meine Miete zu zahlen. Ich rate Ihnen, das Gleiche zu tun.

Wenn man es probiert, kann man sehen, wie es das Leben verändern kann.